ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ

ನ. 2ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 6 ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:53 IST
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ
ಅಣಬೇರು ರಾಜಣ್ಣ
Chitradurga

