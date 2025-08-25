ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಬೇಕು: ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:17 IST
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಗಟ್ಟೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕುರಿಮರಡಿ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಸಿರಿಯಜ್ಜಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು.
