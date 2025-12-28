ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಗರಗಳನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯ: ಫಾತಿಮಾ ರಫೀವುಲ್ಲಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ಹಳವುದರ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ವರುಷದ ಹರುಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.
Chitradurga

