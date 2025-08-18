ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮಳೆ, ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಮೈಬೆವರಿಸುತ್ತಿವೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು

ಕೆ.ಪಿ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:37 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:37 IST
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು
ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ತೇರುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು
ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ತೇರುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು
ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಶೀಘ್ರವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
ಬಿ.ಎನ್‌.ಸುಮಿತಾಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಗರಸಭೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಮುಂಜಾನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುವ ನಾಯಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು
ಟಿ.ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬಣಕಾರ್‌ ಪತ್ರಿಕಾ ವಿತರಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
ಪಿ.ಟಿ.ವಿನಯ್‌ ನಿವಾಸಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ
ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮರ್ಪಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಾಯಿ ದನಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗುವುದು.
ಒ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಜಿ.ಟಿ.ಪ್ರೇಮಲೀಲಾ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ನಿವಾಸಿ
