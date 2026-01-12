ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
chitradurga
ಚಳ್ಳಕೆರೆ | ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಎಂಟು ಊರಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲದ ಉತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
ಊರ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರೂ ಬಾರದಂತೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗರಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಳ್ಳೆಬೇಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು
Chitradurga

