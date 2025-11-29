ಮಂಗಳೂರು: ಎಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲೊಜಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಹೊಲೊಜಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಯುಎಸ್ಎಯಿಂದ ಎರಡು ಸುಧಾರಿತ ಹೊಲೊಜಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ತಂದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಲೊಜಿಕ್ 3ಡಿ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಬಯಾಪ್ಸಿಯ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಹೊಲೊಜಿಕ್ 3ಡಿ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿಯು ಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಶದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಪದರದ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 2ಡಿ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿಗಿಂತ ಇದು ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟಿರಿಯೊಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.<p>ಹೊಲೊಜಿಕ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಡೆಕ್ಸಾ ಯಂತ್ರವು ಮೂಳೆಯ ಖನಿಜ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಕೊಬ್ಬು, ಅಂಗಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ತಪಾಸಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್, ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಜೆ.ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>