ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟ: ಆಳ್ವಾಸ್‌ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:48 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:48 IST
03ಯುಪಿಡಿ-3: ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಮೀಪ ನೆಲ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
Award

