ಬಿಲ್ಲವರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ:ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ರಂಜನೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಕಡಲಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಸೂಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜೆಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್, ಲಿಫ್ಟ್, ಡ್ರಾಪ್ಗಳ ಸೊಬಗು ಮೇಳೈಸಿತ್ತು. ಬಿಲ್ಲವರ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರಿಯರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಹೆಸರಾಂತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟುಗಳು ಅಮೋಘ ಆಟದ ಮೂಲಕ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದರು.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಮತ್ತು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಮುದ ನೀಡಿದವು. ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯದ ರಂಜನೆಯೂ ಇತ್ತು. ಹಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಚಿತ್ರ ವೇದಿಕೆಯ ಬೃಹತ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಬಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿತು. 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ 'ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಸೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಸೋಲುತ್ತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕೋಟಿ–ಚೆನ್ನಯರ ಜೀವನ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು-ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಬಿಲ್ಲವರ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ಶೇಕಡ 60ರಷ್ಟು ಜನರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದರು.

ಮಾನವರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಮಾಜವು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಚಿತ್ರನಟ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ದಾಮೋದರ ಸುವರ್ಣ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜವೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲ್.ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀತಾಂಬ್ರ ಹೆರಾಜೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಮುಖಂಡರಾದ ರುಕ್ಮಯ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯಚಂದ್ರ ಡಿ. ಸುವರ್ಣ, ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಕಿರಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್, ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ, ಸತೀಶ್ ಕೆಡಿಂಜೆ, ವಿನಯಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ, ಸಮಲತಾ ಸುವರ್ಣ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ, ಸುಖಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುವರ್ಣ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾದ ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶೋಕ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅನುಷ್ ಪ್ರಾಂಜಲ್, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ವಾಲಿಬಾಲ್: ಬ್ರಹ