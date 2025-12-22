ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು|BJP ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಶಕ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:57 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressBJPDakshina Kannadaprotestnational herald caseVB-G RAM G
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT