ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
‘ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ’

ಒಡಿಯೂರು: ಶ್ರೀಲಲಿತಾಪಂಚಮಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ಕಲಾಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:27 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:27 IST
ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಪಂಚಮಿ ಮಹೋತ್ಸವ - ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಕಲಾಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರು  ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. 
Dakshina Kannada

