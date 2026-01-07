ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದೀತೇ ಕಾಡಾನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ?

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಮಾನವ–ಕಾಡಾನೆ ಸಂಘರ್ಷ; 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 7 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಲಿ
ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ವಿ.
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:06 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:06 IST
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಮೀಪದ ಬೊಳಿಯಾರ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಮೀಪದ ಬೊಳಿಯಾರ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆನೆ
ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಹೊಸ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ₹1.72 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ಆಂಟೊನಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ಡಿಸಿಎಫ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
