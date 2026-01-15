ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ| ವೃದ್ಧರು, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ತಿಂಡಿ!

ಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 4:29 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 4:29 IST
ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಜ್ಯೋತಿನಗರದ ಗಣೇಶ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ 
ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಗಣೇಶ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎದುರು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಉಚಿತ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕ
ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಬಹಳ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭ ದಿನ ಬಂದಿದೆ.ಈ ಸೇವೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ.
ಆನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಶ್ರೀಗಣೇಶ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ
