ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು: ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಹಬ್ಬ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಕ್ಕಿಪ್ರಿಯರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
mangalorepilikula

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT