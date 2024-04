ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಊರು: ಸರ್ವಋತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಜವಳಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸಮುದ್ರ ಅವಲಂಬಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು, ದಶಕಗಳಿಂದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಊರು (back to ooru) ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಯವಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ‘ಬಿ ಯುವರ್ ವೋನ್ ಬಾಸ್‌’ (be your own boss) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ಯಾ. ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಹೇಳಿದರು.