ಮಂಗಳೂರು| ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ– ಹತ್ತಾರು ಆಕರ್ಷಣೆ: ಕಡಲತಡಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಡಗರವೋ ಸಡಗರ

ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ.ವಿ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನೀರ ಝರಿಯ ಸೊಬಗು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಖ್ಖಿಂಡಿ– ಜಯತೀರ್ಥ ಮೇವುಂಡಿ ಜುಗಲ್‌ಬಂದಿ  
mangalorefestival

