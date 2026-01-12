ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಲ್ಲ: ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಾಸುಮ ಕೊಡಗು ಅಭಿಮತ

ಮಂಗಳೂರು ಲಿಟ್‌ಫೆಸ್ಟ್‌ನ ‘ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ’ ಗೋಷ್ಠಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:45 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಂಗಳೂರು ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ತಂಡದಿಂದ ಚಿಣ್ಣರ ಅಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ಮಂಗಳೂರು ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ತಂಡದಿಂದ ಚಿಣ್ಣರ ಅಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ 
ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಸಿಂಧೂರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
–ಶ್ರೀರಾಮ್‌ ಸುಂದರ್ ಚೌಲಿಯಾ, ಅಂಕಣಕಾರ
Dakshina KannadaMangaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT