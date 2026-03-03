ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಂಗಳೂರು: ಕುಳಾಯಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುನಾರಂಭ

ಬ್ರೇಕ್‌ ವಾಟರ್‌ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸದ ಎನ್‌ಎಂಪಿಎ: ಮೀನುಗಾರರ ಅಸಮಾಧಾನ
ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ.ವಿ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:25 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:25 IST
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದೇ ಕುಳಾಯಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಮಗಾರಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ
ಅಶ್ವತ್ಥ್‌ ಕಾಂಚನ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
