ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
dakshina kannada
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಪಠ್ಯ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ: ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ

ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 6:55 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 6:55 IST
ಬ್ಯಾರಿ ನಾಟಕ , ತಾಲೀಮು ಪ್ರದರ್ಶನ  | ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
MangaluruBarry movement

