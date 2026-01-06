<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಐಎಸ್ಎಲ್) ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಫೆಬ್ರುವರಿ 14ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ (ಎಐಎಫ್ಎಫ್) ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಸಿಗದ ಕಾರಣ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು.</p>.<p>ಐಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ 14 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐ ಲೀಗ್ ಸಹ ‘ಇದೇ ಸಮಯ’ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಐಎಸ್ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು 14 ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದವು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 14ರಂದು ಐಎಸ್ಎಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಮಾಂಡವೀಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಚಿವರ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಐಎಎಫ್ಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚೌಬೆ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಐಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ’ (ತವರು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 91 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಐ–ಲೀಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, 55 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ.</p>.<p>‘ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಐಎಸ್ಎಲ್ ಆಯೋಜನೆಗೆ ₹14 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಐ ಲೀಗ್ ನಡೆಸಲು ಸುಮಾರು ₹3.2 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಚೌಬೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲೀಗ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>