ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸುಳಿವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
