ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ತುಳು: ಕ್ರಮ ಏಕಿಲ್ಲ; ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

'ಲೋಕಗೆಂದಿನ ಗಾಂಧಿಯೆರ್' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:23 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:23 IST
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ದಾಟಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು
ಹರೀಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸುಳ್ಯದ ಗಾಂಧಿ ಚಿಂತನ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕ
tulu

