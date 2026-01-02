ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
‘ವಿನಯ’ವಂತ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ ವಿದಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 6:50 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 6:50 IST
ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ವಿನಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನಿಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ  
ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ರತೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿಟ್ಟೆ ಗುತ್ತು ಶರತ್ ಭಂಡಾರಿ ಒಡನಾಡಿ
