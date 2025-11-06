ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್

ಉಮ್ಮೀದ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್‌ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಅಪ್ಲೋಡ್– ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಡಿ. 5 ರ ಒಳಗೆ ವಕ್ಫ್‌ ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಮಸೀದಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಲಿವೆ. ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
–ಕೆ.ಅನ್ವರ್ ಪಾಷ, ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್‌ ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Dakshina KannadaUT KhaderWaqf BoardWaqf asset

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

