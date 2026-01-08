ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ’ ಜಾಲದ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಎಎನ್‌ಟಿಎಫ್‌

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹83.13 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಜಪ್ತಿ
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:44 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:44 IST
ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ‘ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ’ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
‘ನಶೆ ಮುಕ್ತ ದಾವಣಗೆರೆ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಗೋಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ
ಸಾಗರ್ ಅತ್ತಾರವಾಲ್ ಪಿಎಸ್‌ಐ
