ಸಿರಿಗೆರೆ: ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಕಳವು

<p><strong>ಸಿರಿಗೆರೆ:</strong> ಭರಮಸಾಗರ ಸಮೀಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಳಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ 13 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕೊಳಹಾಳ್- ಅರಬಗಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನುಗ್ಗಿರುವ ಕಳ್ಳರು ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಗೊನೆಗಳ ಸಮೇತ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಭರಮಸಾಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕಾರು ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳೆಗಾರರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯೇ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಭರಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. </p>