ಚಿಕ್ಕಗಂಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ

ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರ; ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ
ಎಚ್.ವಿ. ನಟರಾಜ್
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:07 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:07 IST
ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ತನು–ಮನ–ಧನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ
ಎಚ್.ಆರ್. ಉಮೇಶ್ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ 
