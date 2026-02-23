ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ: ‘ದುಗ್ಗಮ್ಮ’ನ ಜಾತ್ರೆ.. ಸಂಭ್ರಮದ ಯಾತ್ರೆ...

ಸಿಹಿಯೂಟ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ, ಕರಿಗಡುಬು; ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ದಿನ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:20 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:20 IST
ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು
ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾದಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕುರಿಗಳು
Davanagerefestival

