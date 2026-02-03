ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ದಾವಣಗೆರೆ: 215 ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು

ಜಲಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ಯತೆ, 533 ಕೆರೆಗಳ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:28 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
239 ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಖಚಿತ | 24 ಕೆರೆಗಳ ಉತ್ತುವರಿ ತೆರವು | ಬಾಕಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ನೀರು
ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಖಚಿತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಬಿ.ಕೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಇಇ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
Davanagerelakeencroachment

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT