ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ|ಜಿಲ್ಲೆಯ 17.04 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಸಮೀಕ್ಷೆ: 4.41 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:15 IST
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಧಾರ್‌ ಇಕೆವೈಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೈತಪ್ಪುವ ಭಯದಿಂದ ಕೆಲವರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
DavanagereCensus

