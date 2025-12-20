ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಾದಕವಸ್ತು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮೆಷ್‌ ಬಲೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಕ್ರಮ, ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ತೂರಿಬರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
ಆನಂದ ಭಜಂತ್ರಿ
ಆನಂದ ಭಜಂತ್ರಿ
ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೈಲಿನ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ತೂರುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಷ್‌ ಬಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
ಆನಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ
Davanagere

