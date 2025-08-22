ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಶಾಲಾ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಧರಣಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:22 IST
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪುತ್ರಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದಳು
ಪಿ.ಎಚ್. ಬಾಬು, ಸುಶ್ಮಿತಾ ತಂದೆ
protestStudent

