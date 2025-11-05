ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: 17.06 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯ, ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:19 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:19 IST
ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ
ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Davanagere

