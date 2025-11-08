ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಹರಿಹರ | ಮಣ್ಣು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ಗುತ್ತೂರು ಜನರ ಆತಂಕ

ಸ್ಮಶಾನಗಳು, ರಸ್ತೆ, ಮಠದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ
ಇನಾಯತ್ ಉಲ್ಲಾ ಟಿ.
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:21 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನದಿ ದಡದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂದಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು
ಗುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನದಿ ದಡದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಣ್ಣು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂದಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು
ಪಟ್ಟಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಗಣಿ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರಿಂದ ದೂರು ಬಂದಾಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತವೆ
-ಪಿ.ಜೆ.ಮಹಾಂತೇಶ್, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ 
ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
-ಗುರುಬಸವರಾಜ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ 
DavanagereMiningIllegal Mining Case
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT