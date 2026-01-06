ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಹಿಂಡಿಸಕಟ್ಟೆ: 3 ದಶಕದ ನಂತರ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್‌.ಎಂ.
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:48 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Davanagerefair

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT