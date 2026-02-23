ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಗರಿಗೆದರಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಐ.ಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವುದೇ?

ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಜನರ ಚಿತ್ತ
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:12 IST
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ‘ಆವರ್ತ ನಿಧಿ’ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾದಾಗ ಇದು ರೈತರ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ.
– ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್‌, ರೈತ ಮುಖಂಡ
ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದಾವಣಗೆರೆಯಂತಹ 2ನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು
– ಅಜ್ಜಂಪುರ ಶೆಟ್ರು ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಸಂಸ್ಥೆ
ಬೈರನಪಾದ ಯೋಜನೆ ಚುನಾವಣಾ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದರೆ 15 ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
– ಜಿ. ಪ್ರಭುಗೌಡ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹರಿಹರ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಕನಸು ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ.
– ಜೆ.ಯಾದವ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖಂಡರು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ
Budgetkarnataka budgetKarnataka Budget 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

