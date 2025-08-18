ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ | ಮಾಚಿದೇವರ ವಿಚಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬಸವ ಮಾಚಿದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:50 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:50 IST
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕಾಯಕದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬೇಕು
ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಡೆಸಿದ್ದ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಮಠ
Davanagere

