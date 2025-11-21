ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ; ದರ ಕುಸಿತ: ದಾರಿ ಕಾಣದಾದ ಕೃಷಿಕರು

ತೆನೆ ಮುರಿದು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿಯೇ ರಾಶಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ರೈತರು: ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಕೆ.ಎಸ್.ವೀರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆ ಮುರಿದು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡದೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಿರುವುದು
ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆ ಮುರಿದು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡದೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಿರುವುದು
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 21 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ.
– ಬಿ.ಬಿ.ಕುಮಾರ್, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು
