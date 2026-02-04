ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಂಬಲೆ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಿಂದೇಟು, ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:22 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:22 IST
ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 8 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಆಲೂರು ದೇವರಾಜು ರೈತ
DavanagereMaize crop

