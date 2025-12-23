ದಾವಣಗೆರೆ | ವಿಜ್ಞಾನದ ತಾಯಿಬೇರು ಗಣಿತ: ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್

<p><strong>ದಾವಣಗೆರೆ:</strong> ಗಣಿತವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನೇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಬೇರಿದ್ದಂತೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಜಿ.ಎಂ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜಿ.ಎಂ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಗಣಿತಜ್ಞ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ 138 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸೋಮವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ‘ಮ್ಯಾಥ್ವಿಜ್ - 2025’ ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಪಡದೆ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬೇಕು. ಸಂಕೋಚ ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಬಿ.ಎಂ. ಸಂತೋಷ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಧುಕೇಶ್ ಜೆ.ಕೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>