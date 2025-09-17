ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ತಾಯಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ: ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮೆರೆದ ಮಕ್ಕಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:00 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:00 IST
ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ ಅವರು ಮರಣ ನಂತರ ಅವರ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕ ಸಾಂತ್ವಾನ ಹೇಳಿದರು 
DavanagereOrgan Donation

