ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ‘ಸೊಳ್ಳೆರೋಗ’ದ ಕಾಟ

ರೈತರಿಗೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ್ದೇ ಚಿಂತೆ; ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ
ನಟರಾಜನ್‌
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:03 IST
ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟ. ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಳ ಉಳುಮೆ ಸಸಿ ತಯಾರಿ ವೇಳೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
– ಹೇಮಂತ್, ಪ್ರಭಾರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು
Davanagere

