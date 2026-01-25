ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ: ಕುಸುಮರೋಗಿಗಳ ಆಶಾಕಿರಣ ಡಾ.ಸುರೇಶ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 14:52 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 14:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕುಸುಮರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಡಾ.ಸುರೇಶ್‌ ಹನಗವಾಡಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯ, ದಾವಣಗೆರೆ
DavanageredoctorPadma Shri Award

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT