ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ |ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ: ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅಭಿಮತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:44 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:44 IST
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೈಕ್‌ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್‌ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
KarnatakaDavanagere

