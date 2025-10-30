ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ | ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಿ: ಡಾ.ಜಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್

‘ಪುಸ್ತಕ ಪಂಚಮಿ’ಯ 16ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:43 IST
