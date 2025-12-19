ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಪರಂಪರೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು: ರೇಣುಕಾ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಚನ್ನಗಿರಿ: ತಾವರೆಕೆರೆ ಶಿಲಾಮಠದಲ್ಲಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
