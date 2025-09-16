ಹರಿಹರ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇನ್ನು ದ್ವಿಪಥದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ: ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ

ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
ಹರಿಹರ: ಹರಿಹರ ಹೊರವಲಯದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ವಿಪಥದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬೈಪಾಸ್‌ನ ಸಿದ್ಧವೀರಪ್ಪ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ 4 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು
ನಾಗರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ವಿಶ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಮಳೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ
ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್.ವಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ ಎಇಇ
