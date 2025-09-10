ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವು ಕಡಿತ; ನಾಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ 3 ಸಾವು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುನ್ನ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ
ಜಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:17 IST
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ‘ಆ‍್ಯಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್‌ ವೇನಂ’ (ಎಎಸ್‌ವಿ) ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
- ಡಾ.ಜಿ.ಡಿ. ರಾಘವನ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
