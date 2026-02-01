ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದಾವಣಗೆರೆ| ಮರೆಯಾದ ಜಾತೀಯತೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಮಾನತೆ: ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:46 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:46 IST
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಈ ಮೊದಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೌರವ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾಸೋಹದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ
ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ
