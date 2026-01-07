ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ: ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:07 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:07 IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದಾಜೀಬಾನ್‌ ಪೇಟೆಯ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ 1001 ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಾಕಳೆಗಲ್ಲಿಯ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು 
