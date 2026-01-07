ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ: ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ‘ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ’ಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದಾಜೀಬಾನ್ ಪೇಟೆ, ಬಾಕಳಿಗಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿಹೊಂಡ, ಅರವಿಂದನಗರ, ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ, ಗೋಕುಲರಸ್ತೆ, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. </p>.<p>ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಂಕ್ಷಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಮಂಗಳವಾರವೇ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ‘ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸಂಕಷ್ಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ದಿನವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಭಕ್ತರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಗರಿಕೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಮೋದಕ ಹಾಗೂ ಲಡ್ಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>