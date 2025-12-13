ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ: ಹಿರೇಮಠ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಡಿ.ಹಿರೇಮಠ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ನಿಲೋಪಂತ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎ.ಎಂ.ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಮ್ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಜೋಸ್ನಾ ದಾನ್ವೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಕರ್ಷ್ ಮಿತ್ತಲಕೋಡ, ಅಶೋಕ ಸಿ.ಅಂಗಡಿ, ಅಭಿನಂದನ್ ಹಿರೇಮಠ, ಕುಶಾಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜನಾ ಮುಧೋಳ (ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಥಾನ) ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಸಿ (ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಸ್ಥಾನ) ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಕಾಯಕಮಠ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆರ್.ಎಚ್.ಅಂಗಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>